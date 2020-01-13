Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Стоимость акций американской компании Tesla впервые превысила отметку в $500 за одну ценную бумагу, передаёт 13 января The Wall Street Journal.

По состоянию на 13:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск), курс акций компании Илона Маска на бирже NASDAQ вырос на 8,2% — до уровня $517,14 за бумагу.

Рост стоимости акций Tesla связывается с публикацией аналитической оценки компании Oppenheimer, согласно которой в перспективе цена на них может достичь $612.

Основанная в 2003 году компания Tesla специализируется на производстве электромобилей, а также солнечных батарей и других энергонакопительных систем.