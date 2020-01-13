Киров, , 22:26 — REGNUM Кировский активист Сергей Постников планирует выйти 14 января к зданию городской администрации, чтобы собрать подписи горожан против планируемого повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Обращение адресовано главе администрации Кирова Илье Шульгину и руководству региональной службы по тарифам.

Автор обращения указал, что в настоящее время в среднем для каждого жителя города расходы на проезд составляют около 8,5% от объёма прожиточного минимума. В случае роста цены на проезд эта цифра вырастет до 10%, а для пенсионеров — до 12%, поскольку прожиточный минимум пенсионеров ниже. Также он отметил, что в числе причин, которые диктуют рост цены, транспортники указывают снижение пассажиропотока. По мнению жителей, которых представляет активист, снижение связано с низким качеством услуг городского транспорта — забитые автобусы, непрофессионализм водителей. В связи с чем повышение он называет необоснованным.

Акцию по сбору подписей активист проведет 14 января с 12:00 до 13:30 мск.

ИА REGNUM напоминает, в декабре в региональную службу по тарифам перевозчики подали заявку на повышение стоимости проезда. Планируется, что тариф вырастет с 1 февраля. Конкретных цифр не называлось, однако глава администрации Кирова говорил об уровне цены проезда в 25−26 рублей.

В настоящее время стоимость проезда в кировском городском транспорте составляет 22 рубля, последнее повышение тарифа было с 20 рублей, то есть на 10% в 2017 году.