Бишкек, , 22:08 — REGNUM Внешний долг Киргизии составляет $3 млрд 781,44 млн (231 млрд 663 млн рублей) или 44% валового внутреннего продукта. За месяц этот показатель сократился почти на $12,5 млн (около 765,8 млн рублей), передает министерство финансов страны.

То есть на каждого гражданина республики приходится около $581,8 (35 640 рублей) доли во внешнедолговых обязательствах страны, что на $1,9 (116 рублей) меньше, чем месяцем ранее.

Больше всего денег Киргизия по-прежнему остается должна Экспортно-импортному банку Китая — $1 млрд 712,35 млн (104 млрд 904 млн рублей) или 19,9% ВВП республики.