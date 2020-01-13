Нижний Новгород, , 21:29 — REGNUM В Приволжском федеральном округе стоимость ржаного хлеба и хлеба из смеси пшеничной и ржаной муки варьируется от почти 40 до почти 55 рублей за кг. Данные по цене хлеба в регионах Поволжья опубликовал Маристат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, минимальная цена ржаного хлеба наблюдается в Саратовской области — 36,5 рубля за кг, в Чувашии — 39,84 рубля за кг. По 41,49 рубля за кг ржаной хлеб продается в Пензенской области, в Мордовии — по 42,61 рубля за кг, в Пермском крае — по 43,87 за кг.

В Удмуртии, Татарии и Марий Эл стоимость ржаного хлеба составляет от 44,31 до 44,94 рубля за кг, по 45,30 и 45,49 рубля за кг хлеб можно купить в Кировской и Ульяновской областях соответственно. В Оренбургской области цена ржаного хлеба составляет 46,77 рубля за кг, в Нижегородской области — 47,01 рубля.

В Башкирии стоимость ржаного хлеба достигает 52,76 рубля за кг, и самый дорогой хлеб продаётся в Самарской области — по 54,92 рубля за кг.

По данным Росстата, в ноябре средняя цена ржаного хлеба в Поволжье составила 45,24 рубля за кг. С начала года этот хлеб подорожал на 2,8 рубля или на 6,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и, как следствие, — к росту цен на черный хлеб. Валовый сбор ржи в 2019 году в России составил 1,429 млн тонн. Это минимальный урожай более чем зам полвека — с 1965 года.

При этом наиболее значительный скачок роста цен на ржаной хлеб наблюдался в начале августа — тогда за неделю цены поднялись более чем на 2%.