Генуя, Италия, , 21:00 — REGNUM Международные инвесторы итальянской компании Atlantia намерены обратиться в органы ЕС с жалобой на решения правительства Италии, передает Mediaset в понедельник, 13 января.

Речь идет о решении правительства предоставить себе право в одностороннем порядке разрывать концессии на строительство и содержание платных автомобильных дорог в случае серьезных нарушений со стороны концессионера.

Такое решение «обескуражит инвесторов», полагают в Atlantia.

Тему разрыва дорожных концессий власти Италии стали обсуждать после обрушения генуэзского моста Моранди в августе 2018 года, в результате которого погибли 43 человека. Правоохранительные органы Италии считают виновными представителей концессионера (в том числе Atlantia), которые фальсифицировали данные о проведении мониторинга и профилактических работ на объекте.