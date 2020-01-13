Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Китай будет исключён из списка валютных манипуляторов, сообщает 13 января Bloomberg.

Американские власти намерены пойти на такой шаг в рамках торговой сделки, подписание первого соглашения по которой состоится на днях.

Напомним, в американский список валютных манипуляторов Китай попал в начале августа 2019 г. из-за якобы непрозрачной валютной политики Пекина.

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