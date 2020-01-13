Киев, , 19:46 — REGNUM Украинская энергетическая госкомпания «Нафтогаз» планирует начать импорт бензина и дизельного топлива из Белоруссии — по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией (БНК).

Соответствующую информацию 13 января обнародовали сразу несколько украинских СМИ.

Согласно источнику, в «Нафтогазе» подтвердили планы подписать контракты с Белоруссией, отметив, что этот процесс находится на финальной стадии.

Исходя из стоимости контрактов, в СМИ подсчитали, что годовой объем закупки может составить примерно 125 тыс. тонн дизельного топлива и 30 тыс. тонн бензина А-92.

ИА REGNUM напоминает, что «Нафтогаз» уже ранее закупал дизельное топливо в Белоруссии — летом 2019 года, в период кризиса на украинском рынке.

Прошлое правительство Украины вело переговоры с белорусскими коллегами о возможности поставок топлива речным транспортом, однако каких-либо конкретных договоренностей достигнуто не было.