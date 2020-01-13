Лондон, , 19:45 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $64 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 13 января.

По состоянию на 19:25 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте снизилась на 1,54% относительно уровня открытия торгов — до $63,98 за баррель.

Напомним, в последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже отметки в $64 за баррель 12 декабря 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть приостановила падение