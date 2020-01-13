Ташкент, , 19:44 — REGNUM В текущем году объем потребления электроэнергии составит 71 миллиард киловатт-часов, что на 9 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Об этом говорилось на совещании с участием президента Шавката Мирзиёева, посвященного развитию электроэнергетики в 2020 году.

Потребность отраслей экономики, как ожидается, вырастет на 10 процентов, населения — на 8,5 процента.

Отмечалось, что в прошлом году в республике за счет реализации 6 крупных проектов введены в строй электрогенерирующие мощности в общей сложности на 1076 мегаватт.

«В текущем году будут введены дополнительные мощности на 1177 мегаватт в тепловой энергетике и на 120 мегаватт в гидроэнергетике. Вместе с тем сформированы проекты с привлечением прямых иностранных инвестиций, предусматривающие строительство парогазовых установок мощностью 3,5 тысячи мегаватт, ветряных электростанций на 400 мегаватт и солнечных электростанций с такой же мощностью», говорилось на совещании.

Подчеркивалось, что к 2030 году потребление электроэнергии в 2 раза превысит нынешний уровень. В связи с этим президент дал поручение Министерству энергетики по вводу новых тепловых электростанций совокупной мощностью 7,9 тысячи мегаватт в следующие десять лет.

В ходе совещания определены задачи по строительству солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 8 тысяч мегаватт с привлечением инвесторов, доведению мощности гидроэлектростанций до 1,935 тысячи мегаватт, передаче частному сектору заказов на строительство малых гидроэлектростанций.

Глава Узбекистана поручил ответственным организациям разработать совместно с Министерством высшего и среднего специального образования пятилетнюю программу подготовки специалистов среднего и нижнего звена, способных работать с современными технологиями в электроэнергетике.