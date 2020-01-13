Посёлок Амдерма, Ненецкий АО, , 19:37 — REGNUM Более трех миллиардов рублей планируют направить на ликвидацию накопленного экологического вреда в поселке Амдерма, расположенном в Ненецком АО.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации округа, масштабы нанесенного ущерба подсчитал Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова. С организацией был заключен государственный контракт на сумму 6,3 млн рублей. Подрядчик провёл натурные исследования территории Амдермы (19,2 км2) и акватории реки Амдерминки и озера Амдерма (4,29 км2), на основе которых были выявлены объекты накопленного вреда окружающей среде.

«Сумма реализации проекта очень значительная. Поэтому планируется привлечь федеральное финансирование. В этом году нам предстоит совместно с Минприроды РФ отработать механизм софинансирования», — пояснил вице-губернатор Юрий Бездудный.

Местные власти рассчитывают начать уборку в Амдерме в 2021 году.