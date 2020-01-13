Нижний Новгород, , 19:06 — REGNUM В ОАО «Российские железные дороги» опровергли информацию, которая вызвала беспокойство нижегородцев, о перспективах отмены скоростных поездов «Ласточка» и «Стриж», которые курсируют по маршруту Нижний Новгород — Москва. По словам директора АО «Федеральная пассажирская компания» Евгения Бухвалова, остановка продажи билетов на эти поезда с 1 марта, о которой ранее сообщила компания, связана с внесением изменений в расписание.

В частности, после ввода двух московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) изменяется расписание движения пригородных поездов диаметральных направлений Одинцово — Лобня — Подольск, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». В связи с этим меняется и время курсирования поездов не только по направлению Нижний Новгород — Москва, но и на курском, ивановском, орловском и белгородском направлениях. Сейчас новое расписание в режиме формирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях начали обсуждать проблему отсутствия в расписании железной дороги поездов «Стриж» и «Ласточка» с 1 марта 2020 года. Эти поезда доставляют нижегородцев в столицу максимально быстро и по наиболее низкой цене.

Позднее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о возобновлении продажи билетов на скоростные поезда. Он уточнил, что на «Стриж» продажи уже начались, на «Ласточку» билет можно будет купить с 17 января.