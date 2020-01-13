Нижний Новгород, , 18:53 — REGNUM По итогам 2019 года от пользователей недр в бюджет Нижегородской области поступило 15,606 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве экологии и природных ресурсов.

В прошлом году проведено 10 аукционов на право пользования участками недр местного значения, на торгах предлагались 17 участков и 90 лицензий на право пользования недрами. Сумма, которая поступила в бюджет, на 18% превышает плановые показатели. В частности, платежи принимаются в виде сборов за участие в аукционах, за выдачу лицензий на право пользования.

В 2020 году планируется провести 10 аукционов на право пользования участками недр регионального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года в бюджет Нижегородской области поступили налоговые и неналоговые доходы в размере 145,9 млрд рублей, что превышает уровень аналогичных поступлений предыдущего года на 8,6% или на 11,5 млрд рублей. Всего доходная часть исполнена в объеме 179,3 млрд рублей. Расходы исполнены в объеме 179,1 млрд рублей, профицит бюджета составил 200 млн рублей.