Нижний Новгород, , 18:50 — REGNUM По итогам 2019 года в бюджет Нижегородской области поступили налоговые и неналоговые доходы в размере 145,9 млрд рублей, что превышает уровень аналогичных поступлений предыдущего года на 8,6%, или на 11,5 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минфине.

Всего доходная часть исполнена в объеме 179,3 млрд рублей. При этом в консолидированный бюджет региона поступило 213,8 млрд рублей доходов, что на 9,4%, или на 18,4 млрд рублей выше уровня 2018 года.

По словам губернатора Глеба Никитина, удалось привлечь беспрецедентный для региона объем федеральных средств. Так, безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2019 году составили более 32 млрд рублей, а в 2020 году составят уже 40 млрд рублей.

Расходы исполнены в объеме 179,1 млрд рублей, профицит бюджета составил 200 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области приняли бездефицитный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Так, доходы и расходы областного бюджета на 2020 год планируются в размере 194,6 млрд рублей, на 2021 год — 198,1 млрд рублей, на 2022 год — 201,3 млрд рублей.