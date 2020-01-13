Москва, , 18:47 — REGNUM Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 2019 год вырос в 1,9 раза и на начало 2020 года составил почти 7,8 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

«По состоянию на 1 января 2020 года объём ФНБ составил 7 трлн 773 млрд 62,6 млн рублей, или 6,9% ВВП, прогнозируемого на 2020 год, что эквивалентно 125 млрд 563 млн долларов США», — говорится в сообщении.

При этом объём ликвидных активов ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) составил 6 трлн 137,8 млрд рублей? или 99 млрд 147 млн долларов, что составляет 5,4% от прогнозируемого на 2020 год объёма ВВП.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешённые финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 52,7 млрд рублей, что эквивалентно 816,8 млн долларов США.