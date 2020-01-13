Псков, , 18:44 — REGNUM В Псковской области в 2019 года построили более 253 тыс. кв метров жилья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, большая часть возведённого жилья — около 150 тыс. кв метров — это индивидуальные дома, построенные населением.

При этом, как отметили в областном комитете по строительству и ЖКХ, ввод жилья по региону превысил плановый показатель, установленный для региона Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации — 225 тыс. кв метров.

На 2020 год для Псковской области план повысили до 250 тыс. кв метров.

В администрации региона заявили, что рост жилищного строительства отмечается в Псковской области уже несколько лет: если в 2017 году было построено чуть больше 200 тыс. кв метров жилья, то в 2018 году — уже 233 тыс. кв метров.

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