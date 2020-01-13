Вильнюс, , 18:37 — REGNUM Литовская общественная организация Lašišos dienoraštis выступила с инициативой запрета промышленной ловли рыбы в Куршском заливе и разработке специальной программы по восстановлению популяции рыбы в водах российско-литовского заповедника, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 января. Своё заявление организация сделала на фоне скандала вокруг завода компании Grigeo в Клайпеде, которого обвиняют в сливе отходов производства в Куршский залив.

Кроме этого общественники потребовали компенсаций от Grigeo за невыловленную рыбу, популяция которой снизилась, как предполагают в организации, в результате отравления вод залива.

В литовской части залива лицензии на лов рыбы получены 47 предприятиями, которые в 2018 году выловили 700 тонн рыбы на сумму в 870 тыс. евро. В этих предприятиях работает 118 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Grigeo, обходя очистные сооружения, сливала отходы в Куршский залив и, по предварительным данным, могла нанести урон окружающей среде в размере 60 млн евро. Отходы течением, считают в Литве, могло относить в сторону российской акватории Куршского залива у Калининградской области.