Нижний Новгород, , 18:35 — REGNUM По итогам 2019 году в Нижегородской области ликвидировали 371 несанкционированную свалку общим объемом 81,86 тыс. кубометров. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные минэкологии.

Основная часть свалок была расположена в Нижнем Новгороде — здесь ликвидировали 81 незаконный объект накопления отходов, 31 свалку убрали в Арзамасе, в Первомайске и Чкаловске ликвидировали по 23 свалки.

На эти цели в рамках национального проекта «Экология» муниципалитетам в прошлом году было выделено 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году продолжатся мероприятия по ликвидации трёх крупнейших нижегородских объектов накопленного экологического ущерба, на эти цели будет направлено по программе «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» 1,031 млрд рублей. Основную часть средств выделит федеральный бюджет — 744,5 млн рублей, 286,5 млн рублей будет направлено на ликвидацию свалок из областного бюджета. Речь идёт о полигоне ТБО «Игумново», шламонакопителе «Белое море» и свалке промышленных отходов «Чёрная дыра» в Дзержинске.

Кроме того, в конце декабря завершили обследование шести крупнейших нижегородских объектов накопленного экологического вреда. Также было создано задание на разработку проектно-сметной документации по ликвидации и рекультивации загрязнённых земель каждого объекта, а также варианты технологических решений по их ликвидации.