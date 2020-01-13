Саранск, , 18:24 — REGNUM Мордовия вошла в число регионов, которые к завершению национального проекта «Экология» исчерпают ёмкость полигонов твёрдых коммунальных отходов (ТКО). К такому выводу пришли эксперты Счётной палаты по итогам мониторинга хода реализации мероприятий нацпроекта, отчёт опубликован на портале контрольного ведомства.

Уточняется, что даже при достижении значений показателя «Доля твердых коммунальных отходов, направленная на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных», которая установлена нацпроектом от 0 до 36%, тенденция дальнейшего накапливания и захоронения ТКО сохранится.

«Более того, возникающие в ходе проведения реформы в сфере обращения с отходами проблемы могут препятствовать решению указанной задачи», — говорится в отчёте.

В 10 регионах недостаточны меры по созданию мощностей по обработке и утилизации отходов в целях повышения доли утилизации ТКО до 36%. Из них семь регионов исчерпают ёмкости «мусорных полигонов».

В перечень проблемных также попали Ленинградская и Московская области, Камчатский, Приморский и Алтайский края, а также Чукотский автономный округ.

Как сообщало ИА REGNUM, планировалось, что с 2020 году по всей Мордовии будет внедрена система раздельного сбора мусора. Региональным оператором является компания «Ремондис Саранск». В Саранске система раздельного сбора отходов внедряется поэтапно с 2012 года.

В республике планируется модернизировать мусоросортировочный завод, а также построить центральный полигон для складирования отходов. С региональным оператором обсуждается перспектива строительства завода, который будет перерабатывать до 80% отходов в регионе.