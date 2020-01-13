Вильнюс, , 18:21 — REGNUM Литовские профсоюзы обеспокоены судьбой сотрудников холдинга Grigeo, который попал в Литве в крупный скандал из-за обвинений, что завод компании в Клайпеде на протяжении десятилетия сливал неочищенные отходы после производства в воды Куршского залива, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 января.

Профсоюз Solidarumas уже написал открытое обращение на имя председателя парламента Литвы Виктораса Пранцкетиса, премьер-министра Саулюса Сквернялиса, президента Grigeo Гинтаутаса Пангониса и членам профильных парламентских комиссий и комитетов с просьбой защитить сотрудников холдинга в сложившейся кризисной ситуации. В профсоюзе обеспокоены, что штрафы за экологический ущерб компания может компенсировать увольнением персонала или снижением зарплат.

В холдинге Grigeo работает порядка 800 сотрудников. Они заняты на предприятиях Grigeo, Grigeo Packaging, Grigeo Klaipėda, Grigeo Baltwood, Grigeo Recycling и Mena Pak.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Grigeo, обходя очистные сооружения, сливала отходы в Куршский залив и, по предварительным данным, могла нанести урон окружающей среде в размере 60 млн евро. Отходы течением, считают в Литве, могло относить в сторону российской акватории Куршского залива у Калининградской области.