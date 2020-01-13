Калининград, , 18:19 — REGNUM Акции литовской компании Grigeo, которую правоохранительные органы обвиняют в сливе отходов в Куршский залив в обход очистных сооружений, поставили антирекорд падения, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 января. Ещё во время торгов 10 января, за 40 минут с момента открытия биржи Nasdaq Baltic их стоимость упала на 30%, достигнув отметки в 95 евроцентов за одну акцию. До скандала вокруг завода Grigeo в Клайпеде их стоимость составляла 1,36 евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Grigeo, обходя очистные сооружения, сливала отходы в Куршский залив и, по предварительным данным, могла нанести урон окружающей среде в размере 60 млн евро. Отходы течением, считают в Литве, могло относить в сторону российской акватории Куршского залива у Калининградской области.