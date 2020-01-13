Ярославль, , 18:04 — REGNUM В правительстве Ярославской области не согласны с мнением журналистов о предоставлении недостоверных данных по выполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как ранее сообщало ИА REGNUM, агентство РБК со ссылкой на Счетную палату сообщило о том, что ярославские власти отчитались в 2018 году об отсутствии мест концентрации ДТП, в то время как по данным ГИБДД таких мест было 40.

Правительство Ярославской области

В департаменте дорожного хозяйства объяснили расхождение разным подходом к статистической отчетности. Чиновники отчитывались не о существующих местах концентрации ДТП, а о «мероприятиях по их устранению». То есть, по логике чиновников, проведение мероприятий привело к ликвидации аварийно опасных участков. Это и нашло отражение в отчетности.

«Места концентрации ДТП из года в год могут повторяться. Я хочу сказать, что мероприятия, которые были выполнены по итогам 2017 года, они были выполнены в полном объеме. Так в 2018 году выполнено 60 мероприятий, они выполнены в полном объеме. Мы выполнили мероприятия, ушли в ноль, и вновь выявляем места концентрации ДТП. Еще раз повторю, они могут повторяться», — сказала исполняющая обязанности директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Оксана Петрова.

Судя по всему, ГИБДД работает не с бумажными, а реальными местами концентрации ДТП — то есть фиксирует реальные аварии, которые происходят постоянно и не зависят от отчетов.

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