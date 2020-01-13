Вильнюс, , 18:02 — REGNUM Традиционный сезон ловли корюшки в Куршском заливе и Балтийском море может быть омрачён скандалом вокруг компании Grigeo, которую литовские правоохранительные органы обвиняют в сливе отходов производства в обход очистных сооружений в Куршский залив. Литовское издание Lietuvos rytas сегодня, 13 января, публикует репортаж о ловле корюшки близ Клайпеды и слухов, что рыба отравлена и её употребление может нести угрозу здоровью человека.

Якобы рыбаки, вылавливая рыбу, сами её не употребляют, а всё отдают на продажу. Впрочем, согласившиеся говорить с изданием рыбаки называют это слухами и утверждают, что пока не заметили падения спроса на корюшку, а её цена за один килограмм достигает 5,5 евро, что аналогично показателям прошлого сезона.

За одну ночь рыбаки ловят до 15−18 кг рыбы, успешно отдавая её на продажу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Grigeo, обходя очистные сооружения, сливала отходы в Куршский залив и, по предварительным данным, могла нанести урон окружающей среде в размере 60 млн евро. Отходы течением, считают в Литве, могло относить в сторону российской акватории Куршского залива у Калининградской области.