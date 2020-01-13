Вильнюс, , 18:00 — REGNUM После обнаружения тайного сброса отходов в Куршский залив с завода компании Grigeo в Клайпеде, литовская прокуратура объявила о десяти проверках различных производств только в литовском портовом городе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 января.

«У наших прокуроров порядка десяти проверяемых объектов и там ситуация также не блестящая, возможно масштабы только иные», — заявила старший прокурор Клайпедского округа Даля Поцене. По её словам, уже сейчас собранная информация позволяет говорить о признаках преступной деятельности. О каких именно производствах идёт речь, прокурор не уточнила.

Напомним, компания Grigeo, обходя очистные сооружения, сливала отходы в Куршский залив и, по предварительным данным, могла нанести урон окружающей среде в размере 60 млн евро. Отходы течением, считают в Литве, могло относить в сторону российской акватории Куршского залива у Калининградской области.