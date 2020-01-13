Севастополь, 13 января 2020, 17:58 — REGNUM На модернизацию здравоохранения и благоустройство Севастополя из федерального бюджета дополнительно потратят 6 млрд рублей. Об этом 13 января на аппаратном совещании сообщил и.о. главы города Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. губернатора напомнил местным чиновникам о необходимости обеспечить эффективное расходование бюджетных средств, чтобы каждая копейка поступила туда, куда нужно.
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