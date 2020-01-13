Севастополь, , 17:58 — REGNUM На модернизацию здравоохранения и благоустройство Севастополя из федерального бюджета дополнительно потратят 6 млрд рублей. Об этом 13 января на аппаратном совещании сообщил и.о. главы города Михаил Развожаев.

«Мы получили подтверждение по финансированию наших дополнительных программ по благоустройству. Это будут дополнительные средства на три года — порядка 6 млрд рублей. Также, соответственно, модернизация здравоохранения, чтобы мы могли полностью лицензировать всю свою действующую сеть, не считая тех новых объектов, которые будем вводить по ФЦП. Это порядка 7 млрд рублей», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. губернатора напомнил местным чиновникам о необходимости обеспечить эффективное расходование бюджетных средств, чтобы каждая копейка поступила туда, куда нужно.

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