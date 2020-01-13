Вильнюс, , 17:56 — REGNUM К бойкоту продукции компании Grigeo, завод которой в Клайпеде пости десять лет тайно сливал отходы производства в Куршский залив, продолжают присоединяться различные поставщики и торговые сети, работающие в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 января.

О том, что продукция Grigeo будет изъята из ассортимента продаж сегодня официально объявила торговая сеть Rimi. До этого аналогичный бойкот объявила торговая сеть IKI. Свои отношения с Grigeo публично пообещали разорвать пять различных поставщиков продукции компании Ikea.

Напомним, компания Grigeo, обходя очистные сооружения, сливала отходы в Куршский залив и, по предварительным данным, могла нанести урон окружающей среде в размере 60 млн евро. Отходы течением, считают в Литве, могло относить в сторону российской акватории Куршского залива у Калининградской области.