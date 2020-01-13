Нижний Новгород, , 17:47 — REGNUM В планы на 2020 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» на территории Нижегородской области включены 189 объектов общей протяженностью 846,74 км. Из них 24 находятся в Нижнем Новгороде, семь — в Дзержинске, остальные — в районах области, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

По поручению губернатора Глеба Никитина, все конкурсы на выполнение работ в текущем году были заключены в конце 2019 года. По результатам конкурсов экономия составила 641,9 тыс. рублей, что позволит провести дополнительные конкурентные процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области планировалось до конца 2019 года отремонтировать около 745 км дорог. На нижегородские дороги в ушедшем году направили 6,7 млрд рублей.