Севастополь, 13 января 2020, 17:45 — REGNUM В ближайшее время Севастополь ожидает выделение дополнительных средств на социально-экономическое развитие города-героя. Об этом 13 января на аппаратном совещании сообщил глава города Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в ближайшие годы в Крыму по поручению президента России Владимира Путина запланирован огромный объём строительства объектов инфраструктуры, здравоохранения и образования.
Об этом: Аксёнов анонсировал строительный бум в Крыму
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