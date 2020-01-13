Севастополь, , 17:45 — REGNUM В ближайшее время Севастополь ожидает выделение дополнительных средств на социально-экономическое развитие города-героя. Об этом 13 января на аппаратном совещании сообщил глава города Михаил Развожаев.

«Денег из федерального бюджета будет много, работу надо делать быстро. Обычно у нас с этим связаны разного рода неприятности, как со стороны подрядчиков, так и со стороны заказчиков. Главная задача — обеспечить эффективное расходование бюджетных средств, чтобы каждая копейка поступила туда, куда нужно», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в ближайшие годы в Крыму по поручению президента России Владимира Путина запланирован огромный объём строительства объектов инфраструктуры, здравоохранения и образования.

Об этом: Аксёнов анонсировал строительный бум в Крыму

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