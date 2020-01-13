Вильнюс, , 17:37 — REGNUM Литовская компания Grigeo, завод которой в Клайпеде почти десятилетие тайно сливал в Куршский залив отходы после производства, спонсировал предвыборную кампанию действующего президента Литвы Гитанаса Науседы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 января.

В первой половине 2019 года Науседа принял на свой предвыборный счёт пожертвование от компании в размере 4 тыс. евро. Науседа уже признал этот факт и на своей странице в социальной сети Facebook публично пообещал из личных средств перевести эту сумму экологическим организациям, которые работают в области защиты заповедника Куршской косы.

Напомним, компания Grigeo, обходя очистные сооружения, сливала отходы в Куршский залив и, по предварительным данным, могла нанести урон окружающей среде в размере 60 млн евро. Отходы течением, считают в Литве, могло относить в сторону российской акватории Куршского залива у Калининградской области.