Москва, , 17:36 — REGNUM Российский рубль стал одной из самых укрепляющихся валют по итогам 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января сообщила заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая.

«Этот своеобразный феномен обсуждают специалисты. Рубль в тройку вошел в тройку лидеров по укреплению среди национальных валют. Хотя в конце года пик платежей по внешнему долгу и ухудшается платежный баланс, что должно ослаблять рубль, но он укрепляется», — отметила экономит.

По словам Дворецкой, подобное укрепление происходит под воздействием целого ряда факторов. Причём как внутренних, так и внешних.

«Это совокупность нескольких факторов. Из внутренних — сохранение бюджетного профицита, отрицательное сальдо внешнего долга, низкая инфляция, высокая доходность на рынке российских облигаций и в целом высокая активность на финансовом рынке. Со стороны внешних я бы отметила возможное укрепление цены на нефть, а она определяется внешнеполитической напряжённостью», — рассказала эксперт.

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