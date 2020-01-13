Ярославль, , 17:20 — REGNUM Департамент транспорта Ярославской области выявил новые факты незаконной работы перевозчика из Волгограда «Волтакс-Транс». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом департаменте.

116 автобус в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт между контролирующим органом и перевозчиком в январе возник вокруг маршрута № 107. Власти заявили, что «Волтакс-Транс» не имеет право работать по маршруту «Ярославль — Ростов», так как он дублирует другие маршруты. В ответ перевозчик предъявил документы, подписанные бывшим руководителем дептранса. И вот чиновники нашли новые нарушения.

«Департаментом транспорта установлены факты выполнения ООО «Волтакс-Транс» незаконных перевозок по маршрутам № 112 КДП «Заволжье» — ЖК «Зеленый квартал» и № 116 ЖК «Зеленый квартал» — ЯШЗ. На данный момент ООО «Волтакс-Транс» осуществляет транспортную работу по маршрутам, не соответствующим утвержденным департаментом транспорта Ярославской области в реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. Перевозчик предупрежден о недопустимости подобных действий. Департаментом транспорта организованы мероприятия по их пресечению и контрольные мероприятия совместно с надзорными органами. Ведется проверка по выявлению фактов нелегальной работы транспортных средств данного перевозчика и по другим маршрутам», — сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.

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