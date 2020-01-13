Екатеринбург, , 17:11 — REGNUM В столице Среднего Урала не допустили сбор денег за парковку рядом с Центральным парком культуры и отдыха имени Маяковского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского министерства по управлению госимуществом (МУГИСО).

В МУГИСО вместе с прокуратурой Октябрьского района Екатеринбурга отреагировали на появившиеся в СМИ сообщения о появлении платной парковки около парка Маяковского и спортивного комплекса «Луч». Журналисты выяснили, что плату берёт предприниматель, не имеющий отношения ни к одному из учреждений.

«По результатам [проверки] незаконное взимание платы пресечено», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на парковке брали 100 рублей за 12 часов стоянки и 200 рублей за 24 часа. Небольшую квоту выдали лишь части сотрудников и спортсменов «Луча».

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