Ашхабад, , 17:06 — REGNUM За неделю в ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении иностранные и местные коммерсанты заключили с туркменскими предприятиями 29 контрактов на $10 млн 433 тысячи (639,1 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли бизнесмены из России, Сербии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Они закупили в Туркмении полиэтилен, осветительный керосин, техническую серу, хлопок-волокно, хлопковые отходы и экстракт солодкового корня.

Туркменские предприниматели для нужд внутреннего рынка страны приобрели полиэтилен высокой плотности общей стоимостью 29 млн манатов (508 млн рублей).