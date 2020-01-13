Бишкек, , 17:05 — REGNUM Все 13 авиакомпаний, зарегистрированных на территории Киргизии, вновь оказались в «черном списке» авиаперевозчиков, которым Еврокомиссия закрыла доступ к воздушному пространству Европейского союза, пишут киргизстанские СМИ.

Помимо Киргизии в списке государств, для авиакомпаний из которых Евросоюз не выдал сертификаты, также оказались Молдавия и еще целый ряд стран, большинство из которых расположены в Африке.

В общей сложности запрет коснулся 118 авиаперевозчиков, которые не соответствуют стандартам безопасности, установленным Международной организацией гражданской авиации и Еврокомиссией.