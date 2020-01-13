Ростов-на-Дону, , 17:00 — REGNUM Госкомпания «Автодор» через суд изъяла у донских бизнесменов земельные участки. При этом ОАО «Батайское» и ООО «Аксайская птицефабрика» добились увеличения размера компенсаций.

Изымаемые земельные участки нужны для реализации проекта реконструкции трассы М-4 «Дон». Для ООО «Батайское» сумма компенсаций выросла в 3,8 раза по сравнению с изначальной стоимостью и составит 1,9 млн рублей, для Аксайской птицефабрики — в 1,6 раза — до 1,95 млн рублей, пишет «Город N». Как сообщает издание, у ОАО «Батайскому» планируется изъять 16,5 га, у Аксайской птицефабрики — 33 га.

ИА REGNUM напоминает, что для автомобилистов предполагается бесплатный проезд по реконструируемым участкам.