Нижний Новгород, , 16:53 — REGNUM В течение недели минтранс Нижегородской области вместе с представителями администрации Нижнего Новгорода и МП «Нижегородпассажиравтотранс» должны провести подробный анализ ситуации с отменой четырех востребованных маршруток и разработать компенсационные меры. В противном случае перед министерством транспорта будет поставлен вопрос о возвращении отменённых ранее маршруток, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

По словам вице-губернатора Сергея Морозова, к анализу должен подключиться и «Ситикард», необходимо учесть не только интервал движения социальных автобусов, но и количество пересадок, и время, за которое доезжают до нужных остановок пассажиры, ранее пользовавшиеся отмененными маршрутами.

«Необходимо пересчитать на основе математического анализа маршрутную сеть четырех отмененных маршрутов, и на основе этого принимать решение по интервальности движения автобусов, которые должны компенсировать отмененные маршрутки», — отметил Морозов.

Глава департамента транспорта Нижнего Новгорода Елена Лекомцева уже не в первый раз напомнила, что компенсировать 90 автобусов отменённых маршрутов будут 74 автобуса большой вместительности. Они выйдут на линии в ближайшие дни.

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Как сообщало ИА REGNUM, при отмене четырех популярных маршруток администрация Нижнего Новгорода сообщала, что они будут компенсироваться другими маршрутами. При этом все предложенные замены дублируют маршруты лишь частично. Например, Т-47 дублируется четырьмя автобусами на различных участках движения маршрутки — А-3, А-12 и А-17. Четыре автобуса, как считают в администрации, заменят Т-98 — А-9, А-64 и А-20.

Т-46 связывал аэропорт «Стригино» с верхней частью города. Теперь его заменят А-20 до Оперного театра, а затем А-16 — до микрорайона Кузнечиха.

Причем маршрутки отменили внезапно с 27 декабря, что тут же вызвало шквал жалоб со стороны нижегородцев, поскольку теперь у многих значительно увеличилось время, которое тратиться на поездки в связи с тем, что, по сути, маршруты сократились и приходится неоднократно пересаживаться. Никакого математического анализа не нужно, чтобы понять, что при разбивке маршрутов на отрезки стоимость проезда возрастает за счёт необходимости пересаживаться с автобуса на автобус.

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На прошлой неделе в сети появилась петиция против отмены маршруток Т-47, Т-98, Т-46, Т-78. Отмечается, что при отмене востребованных маршрутов, которые связывают противоположные части города, мнения граждан никто не спрашивал.

Сейчас, уточняет автор, в автобусах вместо 70−75 человек набивается по 100−120 человек, и это при фактическом росте стоимости проезда, поскольку приходится делать не одну пересадку. Жители грозят дойти в своих жалобах до Европейского суда по правам человека.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов в свою очередь пояснял, что работа по изменению схемы транспортного обслуживания жителей города проходила в течение всего 2019 года. Эти меры направлены на «переключение функций перевозки пассажиров от частников на муниципальные предприятия. Именно для этого Нижний Новгород закупил новые низкопольные автобусы», о которых и говорит Лекомцева.

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