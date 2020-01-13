Симферополь, , 16:53 — REGNUM Южный берег Крыма стал у туристов самым популярным направлением отдыха на территории российского полуострова. Об этом 13 января заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«В этом году Ялта стала по-настоящему новогодней столицей Крыма, куда стремились окунуться в созданную праздничную атмосферу большинство отдыхающих. Здесь в режиме нон-стоп прошло около 100 новогодних программ, крупные средства размещения были заполнены практически полностью», — отметил министр.

По его словам, в Ялте отдохнули 73% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма — 12%; на Восточном побережье Крыма — 9%; в других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) — 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 декабря по 12 января включительно в Крыму отдохнули почти 210 тысяч туристов, что на 10% больше, чем за период прошлогодних новогодних праздников.

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