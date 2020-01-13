Симферополь, , 16:45 — REGNUM Туристический поток в Крым на новогодние праздники составил почти 210 тысяч человек. Об этом 13 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

«С 28 декабря по 12 января включительно в Крыму отдохнуло 209,7 тысяч туристов, что на 10% выше, чем за период прошлогодних новогодних праздников», — уточнили в минкурортов.

По словам специалистов, 63% туристов прибыли на полуостров через Крымский мост автотранспортом, 7% — ж/д сообщением, 26% — авиатранспортом, 5% — через границу с Украиной».

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние и рождественские праздники международный аэропорт Симферополь обслужил 101 тысячу пассажиров. По словам главы правительства Крыма Юрия Гонацюка, аэропорт готов обеспечивать все условия для авиакомпаний, желающих организовать полёты как в ближнее, так и дальнее зарубежье.

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