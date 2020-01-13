Москва, , 16:54 — REGNUM И Россия, и Белоруссия критично заинтересованы в продолжении транзита нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Конфликт такого типа возникает регулярно, это же не первый прецедент, когда истекает контракт, такое шоу повторяется. Любопытно, что обе стороны критично заинтересованы в нахождении компромисса», — сказал эксперт.

По его словам, хотя экономика России и радикально больше белорусской, но для России транзит нефти очень важен. И если у Белоруссии есть теоретическая возможность получить нефть через другие страны, например Польшу, то России технически проблемно обойтись без нефтепровода «Дружба».

"Мощность российских портов недостаточно мощна, чтобы без Белоруссии, как транзитной страны, экспортировать российскую нефть. Ситуация такова, что договариваться нужно. С точки зрения стороннего наблюдателя, идёт типичная война нервов. Мне кажется, что и в этот раз компромисс будет найден, но в процессе жёстких переговоров. Многие оценивают, что экономика Белоруссии маленькая, и поэтому позиция России сильнее. Но для России Белоруссия важна», — заявил Хестанов.

Спрогнозировать же, на каких условиях будет найден компромисс, — невозможно, уверен экономист. Но, скорее всего, компромисс будет на тех же параметрах, что и раньше.

Читайте ранее в этом сюжете: В ФАС РФ назвали сроки принятия решения по транзиту нефти через Белоруссию