Нижний Новгород, , 16:35 — REGNUM О возобновлении продажи билетов на скоростные поезда «Стриж» заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что с 17 января возобновится и продажа билетов на поезда «Ласточка», сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Высокоскоростное железнодорожное сообщение заняло важное место в жизни тысяч нижегородцев и москвичей… Как только получил сигналы о пропаже билетов, сразу же связался с руководством РЖД, чтобы прояснить ситуацию», — отметил губернатор.

По его словам, железнодорожное сообщение с Москвой также очень важно в свете планов по развитию туризма и деловой активности. Поэтому не нужно сокращать объемы перевозок, а прорабатывать вопрос альтернативных вариантов сообщения между Москвой и Нижним Новгородом.

ИА REGNUM напоминает, ранее в соцсетях начали обсуждать проблему отсутствия в расписании железной дороги поездов «Стриж» и «Ласточка» с 1 марта 2020 года.

До этого момента ежедневно из Нижнего Новгороду в Москву и обратно ходили четыре поезда «Стриж» и пять поездов «Ласточка». Эти поезда следуют по маршруту от 3 35 минут до 4 часов 10 минут. Оба поезда являются самым быстрым вариантом добраться до Москвы для нижегородцев.