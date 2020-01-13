Мурманск, , 16:33 — REGNUM 2019 год для мурманского здравоохранения стал прорывным — на обеспечение медучреждений области необходимым оборудованием было выделено более миллиарда рублей. Из них 620 млн рублей потрачено на технику для онкослужб. Об этом на заседании в правительстве региона заявил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, благодаря вливаниям удалось заменить старые маммографы на цифровые в нескольких заполярных городах, включая Мурманск, Никель, Мончегорск, Кировск и другие. новая аппаратура дает возможность получать высокое качество изображения при низкой лучевой нагрузке.

Онкодиспансер получил аппарат экспертного класса с приставкой для биопсии, сочетающий в себе возможности маммографии и томографии. Он самостоятельно по результатам обследования создаёт 3D-изображение.

«2019 год был в этой сфере прорывной, беспрецедентный. В этом году наши планы — продолжить обновления в радиологическом отделении», — подчеркнул Дмитрий Панычев.

Губернатор области Андрей Чибис отметил, что обновление учреждений регионального минздрава будет продолжено.

«В этом году мы уже будем двигаться не по антикризисному плану, а по плану развития здравоохранения. Кроме этого, в этом году в каждом округе необходимо возобновить, открыть офисы врачей общей практики. И давайте минимизировать количество причин, замедляющих эту деятельность», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, о плачевном состоянии мурманского здравоохранения страна узнала в мае 2017 года, когда в ходе «прямой линии» с президентом РФ жительница города Апатиты Дарья Старикова, страдающая на тот момент от онкологического заболевания в 4 стадии, рассказала, что из-за отсутствия качественных медицинских услуг в регионе ей слишком поздно поставили смертельный диагноз. Также она пожаловалась на то, что в Апатитах закрыли больницу, и людям за лечением приходится ездить в другие города. В 2018 году Дарья Старикова скончалась, у нее осталась дочь.