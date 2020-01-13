Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM В Ростовской области на российско-украинской границе задержаны две партии свинины общим весом 17 кг. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Россельхознадзора 13 января.

«В ручной клади двух пассажиров обнаружена свинина в количестве 17 кг без ветеринарных сопроводительных документов», — уточнили в ведомстве.

Мясная продукция без сопроводительных документов была обнаружена у пассажиров, пересекавших госграницу в пункте пропуска «Куйбышево». Специалисты приняли решение о возврате животноводческой продукции на территорию Украины.