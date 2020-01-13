Краснодар, , 16:23 — REGNUM Не менее 325 млрд рублей должны составить поступления собственных доходов в бюджет Краснодарского края в 2020 году, прирост ВРП прогнозируется не менее 2,5%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам совещания 13 января.

«В бюджет необходимо обеспечить поступление 325 млрд рублей собственных доходов. С этого года мы перешли на новый принцип финансирования — муниципалитеты получили межбюджетные трансферты в начале года, а не в марте-апреле, как раньше. И теперь районы должны оперативно заключить контракты на строительство новых капитальных объектов», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как отмечалось на совещании, роста в 2020 году ожидают от всех отраслей экономики региона, в частности, минимальная планка для промышленности — 104,6%, для АПК — 102,6%, для транспорта — 103%, розничной торговли — 102,3%, санаторно-курортной сферы — 101,5%. Обеспечение всех этих показателей позволит выйти на рост в целом 102,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Краснодарском крае ожидают 360 млрд инвестиций.

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