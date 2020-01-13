Киев, , 16:18 — REGNUM Правительство Украины намерено бороться с теневыми схемами после официального запуска продажи земли.

Об этом прессе сегодня, 13 января, заявил министр экономики Тимофей Милованов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, отметил Милованов, купить землю можно будет только за безналичные средства. Более того, подчеркнул министр, покупателям нужно будет показать, откуда эти деньги взялись.

Кроме того, одна из ключевых правок снижает лимит на покупку земли с 210 до 10 тыс. гектаров в одни руки.

ИА REGNUM напоминает, что согласно заявлениям профильного комитета Рады, законопроект о продаже земли на Украине готов ко второму чтению. В то же время, руководство парламента пока не уточняет, когда может состояться голосование.