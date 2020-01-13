Уфа, , 16:08 — REGNUM Проект интеллектуальной транспортной системы Башкирии представили в республиканском правительстве. Об этом 13 января сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 13 января председатель Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов представил проект интеллектуальной транспортной системы региона (ИТС).

По его словам, ИТС будет включать в себя ситуационный центр, специальное программное обеспечение и автоматизированные рабочие места, которые в режиме реального времени будут осуществлять мониторинг и регулировать движение.

В рамках реализации проекта будут установлены интеллектуальные светофоры и «умные» дорожные знаки. Кроме этого, будут оборудованы автоматические пункты весогабаритного контроля и обзорные камеры, которые будут фиксировать нарушения правил парковки.

По мнению чиновников, данные меры снизят загруженность дорог и повысят их безопасность.

Отмечается, что пилотным регионом для внедрения данной системы выбрана Уфимская агломерация. Стоимость ИТС оценивается в 1,5 млрд рублей.

По словам Тимура Мухаметьянова, на эти цели в течение пяти лет Башкирия будет получать из федерального бюджета по 220 млн рублей ежегодно.