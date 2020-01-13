Москва, , 15:45 — REGNUM Инициатива по освобождению от НДФЛ граждан, чьи доходы не превышают двух МРОТ (24,26 тыс. руб.) правильная и нацелена на помощь наиболее уязвимым категориям населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко, комментируя инициативу депутатов Госдумы РФ от фракции ЛДПР.

«Россия вошла в 2020 год с проблемой возросшей закредитованности граждан, которая так или иначе останется в повестке дня, пока заметно не улучшится динамика реальных располагаемых доходов населения либо не спадет острота ситуации. Так, по данным ЦБ РФ, уже по состоянию на 1 октября 2019 года совокупная долговая нагрузка населения (отношение выплат по долгам к располагаемым доходам) достигла пика с июля 2012 года, составив 10,6%.

После введения с 1 октября показателя долговой нагрузки граждан и специальных надбавок на риск при расчете достаточности капитала коммерческие банки будут вынуждены ограничить выдачу новых кредитов (по прогнозам ЦБ, темпы выдачи новых кредитов упадут вдвое — до 10%, по оценкам МЭР — вчетверо, до 5%), а население столкнётся с необходимостью сокращения долговой нагрузки.

При этом уже в конце 2020 года, по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, примерно каждый 13-й заемщик после уплаты процентов по кредиту вынужден довольствоваться уровнем жизни за чертой бедности, а для полного погашения обязательств среднему клиенту банка требовалось почти 11 ежемесячных зарплат — против семи пять лет назад.

Инициатива по освобождению от НДФЛ граждан, чьи доходы не превышают двух МРОТ (24,26 тыс. руб.) нацелена как раз для помощи наиболее уязвимым категориям населения, которых может ждать непростой период в жизни, когда средств в ближайшем будущем будет хватать только на самое необходимое.

Несмотря на своевременность и позитивный эффект для общества в целом, утверждение этого законопроекта может столкнуться с препятствиями. Минфину потребуется немало времени для анализа того, каким образом придется перекроить текущую бюджетную конструкцию, особенно в тех регионах, где велика доля таких низких зарплат и где НДФЛ является серьезным источником доходной части бюджета. Будут оцениваться и риски злоупотреблений бизнеса, который может воспользоваться этой инициативой для налоговой оптимизации.

Наконец, подобной мерой государство не сможет помочь тем, кто не получает официальный доход и, как следствие, не платит с него налоги.

Также освобождение от НДФЛ малоимущих может запустить дискуссию в целом по переходу на прогрессивную шкалу налогообложения, к которому власти, ввиду относительно близких выборов в Госдуму и президента России, едва ли готовы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым подготовили законопроект, освобождающий от уплаты НДФЛ физлиц с ежемесячным доходом ниже двух МРОТ.

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