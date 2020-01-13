Великий Новгород, , 15:44 — REGNUM В 2019 году прокуратура Новгородской области добилась погашения задолженности перед предпринимателями региона на сумму более 510 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что эта сумма — почти в два раза больше, взысканной в пользу бизнеса по неоплаченным договорам в 2018 году. Тогда прокуроры добились возмещения более 270 млн рублей долга, из которых 224 млн рублей составляли долги медучреждений.

Напомним, в прошлом году медицинские учреждения Новгородской области полностью расплатились с многолетней кредиторской задолженностью благодаря федеральным средствам, выделенным региону на эти цели.

Читайте также: Новгородские больницы рассчитались с многолетними долгами