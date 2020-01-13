Салехард, , 15:43 — REGNUM В Югре и на Ямале наблюдаются самые высокие цены на проживание в гостиничных номерах в Уральском федеральном округе и стране. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата.

Самые дорогие гостиницы в России — на Чукотке, где стоимость проживания за сутки в среднем составляла в ноябре 2019 года 4,6 тыс. рублей. И вслед за ней сразу же следует Югра с 4,3 тыс. рублей проживания и Ямал с 3,7 тыс. рублей.

В Тюменской области в среднем размещение в гостинице обходится в 1 301 рубль, в Курганской — 1 341 рубль, в Челябинской — 1 334 рубля, в Свердловской области — 2 111 рублей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин связывает высокую стоимость гостиничного проживания на Ямале и в Югре с малым предложением на гостиничном рынке, так как эти регионы только развивают туристическую сферу.