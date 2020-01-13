Дагестанские Огни, Дагестан, , 15:44 — REGNUM Завод «Дагестан Стекло Тара» планирует модернизировать и расширить действующее производство стеклотары. Приступить к реализации инвестиционного проекта планируется в 2020 году, ввод его в эксплуатацию намечен на 2021 год, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе министерства экономики и территориального развития республики.

Общий бюджет инвестпроекта превысит 1,8 млрд рублей. Он предполагает строительство новой печи производительностью 240 тонн в сутки и установку производственного оборудования для выпуска стеклянной тары в объеме 216 млн штук в год. Сообщается, что реализация проекта позволит создать почти 200 новых рабочих мест.

Добавим, что ОАО «Дагестан Стекло Тара» расположен в городе Дагестанские Огни и является единственным в республике производителем стеклотары. Экспорт товаров в настоящее время осуществляется в Азербайджан, Армению и Грузию.

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