Тольятти, Самарская область, , 15:35 — REGNUM По итогам 2019 года в России было продано 362 356 автомобилей марки Lada, что на 1% больше, чем в 2018 году. Об этом 13 января сообщается на сайте автокомпании.

При этом доля машин Lada на российском авторынке в отчетный период составила 20,6%. Это лучший результат компании за последние восемь лет.

Самой продаваемой машиной компании АвтоВАЗ в 2019 году стала модель Granta — 135 831 единица (+27,8%).

На втором месте в этом списке разместилась Lada Vesta. За прошедший год эту машину приобрели 111 459 автолюбителей, что на 2,9% больше, чем в 2018 году. Тройку лидеров замыкает Lada Largus. Её продажи в 2019 году составили 52 397 машин (-2,4%).

Напомним, ранее исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне заявил, что в 2020 году компания планирует сохранить свои лидирующие позиции по доле рынка в РФ.

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