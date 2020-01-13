Уфа, , 15:41 — REGNUM Объем государственной поддержки малого бизнеса на селе на уровне одного млрд рублей планирует сохранить правительство Башкирии в текущем году. Об этом 13 января сообщил заместитель премьер-министра регионального правительства Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, в целях реализации национальных проектов на развитие малого бизнеса на территориях сельских поселений был выделен почти один млрд рублей. В текущем году также предусмотрено выделение сумм в этих же объемах.

В 2019 году в Башкирии было создано 108 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 129 фермерских хозяйств. При этом 33 фермерских хозяйства и кооператива обновили технику и приобрели оборудование.

По словам Ильшата Фазрахманова, Башкирия занимает первое место в рейтинге субъектов РФ по количеству созданных сельхозкооперативов за 2018−2019 годы.

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